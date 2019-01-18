تخصيص 56 مليار سنتيم لدفع عجلة التنمية ببلديات بومرداس

خصصت ولاية بومرداس مبالغ مالية لدفع عجلة التنمية بالولاية وتطهير ديون البلديات، ناهيك عن أعمال الصيانة والإنارة.

وعقد والي بومرداس محمد سلماني اجتماعا مع المدراء التنفذيين ورؤساء الدوائر، والأمناء العامون للبلديات والأمين العام للولاية.

مباشرة بعد عملية التواصل مع وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني للبلدية، أين تقرر تطهير كل ديون البلديات لدى “سونلغاز” و”الجزائرية للمياه”.

حيث خصص مبلغ 17 مليار سنتيم كإعانة من ميزانية الولاية، واستفادت أيضا من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

بمبلغ 29 مليار سنتيم، زيادة على استفادة بلدية تيمزريت من مبلغ يفوق 10 ملايير سنتيم.

خاص بعملية تحويل تسيير شبكة المياه من هذه البلدية لمؤسسة الجزائرية للمياه.

ولدفع عجلة التنمية استفادت بلديات الولاية من البرامج التنموية إلى غاية 30 ديسمبر 2018 من 3348 عملية بمختلف أنماط التمويل.

تقدر بقيمة تتجاوز 18 مليار سنتيم تمس أشغال التهيئة الحضرية، أعمال صيانة الطرق، الإنارة العمومية، تهيئة المساحات الخضراء.

الملاعب الجوارية المعشوشبة إصطناعيا، إعادة تهيئة المدارس، الصحة ونظافة المحيط.

من جهته ألّح الوالي على جميع المسؤولين المحليين بضرورة بذل مجهودات إضافية والمتابعة الصارمة لمختلف المشاريع.

مع التأكيد على السهر لاستلامها في الآجال المحددة، وهذا دون إقصاء أصحاب مؤسسات “أونساج” في مختلف المناقصات.

أما في مجال عصرنة الإدارة، فقد تم إختيار ولاية بومرداس ضمن خمس ولايات نموذجية.

لهذا الغرض يستوجب على البلديات أخذ التدابير اللازمة لوضع حيز الخدمة هذه الآليات في أقرب الآجال.

كما شدد على ضرورة النهوض بالمرفق العام الجواري لضمان الصحة والسكينة العمومية والنظافة.