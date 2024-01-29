تخصيص 60 مليار دج لصيانة الطرقات خلال2024

خصصت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 60 مليار دج لصيانة الطرقات خلال سنة 2024 مع إعطاء الأولوية خلال السنوات المقبلة لهذه العملية.

وخلال إشراف رخروخ على افتتاح أشغال تجمع مدراء الاشغال العمومية للولايات اكد الوزير على المحافظة على الطرقات وكل المنشآت القاعدية بعد إنجازها من خلال إعطاء الأهمية لعمليات الصيانة، مرورا بتثمين الموارد البشرية وتوسيع استعمال المكننة والتجهيزات الحديثة.

وفي ذات السياق كشف رخروخ أن قطاعه بصدد التحضير لإطلاق أنشطة هياكلها التكوينية الجديدة على غرار مدرسة المهن بمدينة الجلفة. وايضا المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله بالعاصمة، وكذا المركز الوطني لمراقبة الجودة بولاية عين الدفلى.

وذكر الوزير ان طول شبكة الطرق يبلغ حاليا 141.503 كلم، منها حوالي 8.896 كلم من الطرق السريعة والسيارة. كما تضم هذه الشبكة العديد من المنشآت الفنية منها 11.653 جسرا و48 نفقا.