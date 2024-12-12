تخصيص 60 مليار دينار للتكفل بالإطعام المدرسي خلال سنة 2024

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة. عن تخصيص 60 مليار دينار خلال سنة 2024 للتكفل بالإطعام المدرسي.

مؤكدا أنه تم خلال انطلاق الموسم الدراسي الجاري فتح 99 بالمائة من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني.

وقال مراد في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خص الاطعام المدرسي بكل الحرص والأولوية”. مؤكدا أن “الإعانة المالية من الميزانية العامة للدولة والموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية. قدرت بـ 60 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024″ .

وذكر أنه تم في بداية الموسم الدراسي الجاري 2024-2025″ إسداء التعليمات اللازمة إلى الولاة لفتح كل المطاعم المدرسية وتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ”. حيث سمحت هذه التعليمات ب”تحقيق “نتائج ملموسة وإيجابية على المستوى الوطني”. وتحصي هذه المطاعم “42.842 موظف وعون متعاقد”.