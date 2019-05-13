تخصيص 600 مليون دج لإعادة تأهيل 200 مدرسة إبتدائية في خنشلة

تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 600 مليون دج، لتهيئة وإعادة تأهيل 200 مدرسة ابتدائية في خنشلة.

وحسبما كشف عنه رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، كمال نويصر، خلال ندوة صحفية، ليلة أمس الأحد إلى الاثنين، بمقر الولاية، فقد تم تخصيص المبلغ، لإعادة تاهيل هذه المدارس الابتدائية تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وأضاف المسؤول، بأن عمليات إعادة التأهيل التي ستخضع لها هذه المدارس الإبتدائية، عبر 21 بلدية بالولاية، ستشمل أشغال الكتامة وترميم التصدعات.

وكذا تهيئة دورات المياه والساحات، وطلاء الجدران وتصليح أجهزة التدفئة.

بالإضافة إلى تصليح أبواب ونوافذ الأقسام التعليمية، وكذا تحسين الواجهات الخارجية لهذه المدارس.

و أكد والي خنشلة، أن الهدف من هذا الرنامج، هو توفير جو ملائم تتوفر فيه كافة الشروط المطلوبة لتحسين ظروف التمدرس.

و أبرز الوالي، بأن مشروع أشغال تهيئة وإعادة تأهيل هذه المدارس الإبتدائية، يتواجد حاليا في مرحلة الإعلان على الصفقات العمومية.

وأضاف نويصر، أنه من المقرر أن تستفيد 296 مدرسة ابتدائية بالولاية، قريبا، من مشاريع الإنارة العمومية المقتصدة للطاقة.

للإشارة، تم تخصيص غلاف مالي يناهز الـ200 مليون دج، لاقتناء تجهيزات لمختلف المؤسسات التربوية.

وهي العملية التي انطلقت أواخر شهر أفريل المنصرم، على أن تنتهي شهر أوت المقبل، قبيل انطلاق الدخول المدرسي المقبل.