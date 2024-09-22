تخصيص 620 حافلة للنقل المدرسي بالمسيلة

خصصت مصالح ولاية المسيلة 620 حافلة موجهة للنقل المدرسي، خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

وحسب ما أفاد اليوم الأحد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، نجم الدين طيار، لـ”واج”،خصصت مصالح ولاية المسيلة 620 حافلة موجهة للنقل المدرسي.

وأوضح والي الولاية على هامش إشرافه على افتتاح الموسم الدراسي 2024-2025، بأنه تم تخصيص 178 حافلة ملك للبلديات و442 حافلة أخرى تابعة لناقلين خواص.

وأضاف المتحدث بأن الولاية قد استفادت من إعانة مالية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تقدر بـ215 مليون دج.

وتم توجيه هذه الإعانة، لصيانة حافلات البلديات واستئجار أخرى لتغطية العجز المسجل في مجال النقل المدرسي ببعض المناطق.

وتندرج كل هذه المبادرات، في إطار مواصلة جهود السلطات المحلية للتكفل بالتلاميذ في مجال النقل المدرسي. خاصة منهم القاطنين بالمناطق النائية.