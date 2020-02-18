تخصيص 7 آلاف حافلة نقل مدرسي لفائدة تلاميذ المناطق النائية

خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، 7 آلاف حافلة لفائدة تلاميذ المناطق النائية والمعزولة عبر الوطن.

وحسب المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة، محمد فيراري، جاء هذا الإجراء، تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية حول ضرورة التكفل بالخدمات المقدمة للتلميذ.

وأكد فيراري، للإذاعة الجزائرية، بأن هذا الإجراء يأتي من أجل تحسين ظروف تمدرس الأطفال خصوصا في الشق المتعلق بتوفير النقل المدرسي.

كما يأتي الإجراء، في إطار تخفيف الضغط على الجماعات المحلية خصوصا المناطق ذات الطابع الريفي والجبلي، واستدراكا للعجز المسجل في هذا الصدد.