تخصيص 7 مذابح وتجنيد كل البياطرة وفرق المراقبة أول أيام عيد الأضحى بالوادي

أكد محمد العيد التجاني رئيس مفتشية الولائية للبيطرة بالوادي، أن مصالحه انتهجت برنامج خاص قبل شهر من عيد الأضحى المبارك.

ويتمثل هذا البرنامج، في تخصيص مداومة للبياطرة على الرقابة وسلامة الأضاخي في جميع بلديات الولاية الثلاثين.

أين أحصت 25 طبيبا ومفتش بيطري مداوم، في 22 سوق ونقط بيع المرخصة.

كما خصصت 07 مذابح مع أول أيام عيد الأضحى، مراقبة من طرف أطباء بياطرة لمراقبة طريقة النحر وسلامة الأضاحي.

إضافة إلى تخصيص فرق متنقلة، كل فرقة متكونة من 03 بياطرة، تجوب كل المناطق ويمكن الإستعانة بها واستشارتها في أي شكوك تخص الأضحية ونوع اللحم .