تخصيص 8 آلاف محل غير مباع لشباب “اونساج” و”كناك” وادماج كافة العاملين في اطار عقود ما قبل التشغيل

أكد وزير العمل والتشغيل تيجاني هدام، تجسيد قرارين هامين في اطار العمل الحكومي لفائدة الشباب.

وخلال افتتاحه معرض للمؤسسات المصغرة المستفيدة من برامج أجهزة الدعم على غرار ” ANSEJ ” او” CNAC ” بفندق الميريديان في وهران،أن القرارين متمثلين في استفادة اصحاب المؤسسات الناشئة ومشاريع اونساج وكناك من 8 الاف محل غير مباع على مستوى القطر الجزائري.

الى جانب تسوية وضعية كافة الشباب العامل في اطار عقود ما قبل التشغيل البالغ عددهم 450 الف شاب بادماجهم تديريجيا عن طريق عقود عمل دائمة وقارة استهلت من وهران بادماج كافة عمال بريد الجزائر الى جانب تسوية كمرحلة أولى حتى نهاية ديسمبر وضعية 160 الف شاب.

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اشرف خلال زيارة العمل التي قادته الى ولاية وهران على الانطلاق الرسمي للدورات التكوينية للمكلفين بالاتصال بالصندوق الوطني للتقاعد المتمحورة حول الاتصال المؤسساتي الرقمي.

فيما وقف على افتتاح فعاليات اليوم الطبي الجراحي الثالث للعيادة المتخصصة في طب العظام وإعادة التأهيل الوظيفي لضحايا حوادث العمل التي حضرها حوالي 250 مشاركا ما بين اطباء متخصصين في جراحة وتقويم العظام التابعين للعيادة.

إضافة إلى أساتذة مختصين في جراحة العظام التابعين لمختلف المراكز الإستشفائية الجامعية بالوطن اين تم تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي حققته عيادة مسرغين التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي في مجال جراحة العظام والتأهيل الوظيفي بفضل كفاءة الطاقم الطبي بالاضافة الى التجهيزات المتطورة التكنولوجيات الطبية الحديثة التي تعتبر مكسبا للمنظومة الصحية بالجزائر خصوصا بعد نيلها لشهادة ايزو الصادرة عن هيئة دولية مختصة.

وختم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي زيارته بتوزيع قرارات التنصيب في مناصب عمل دائمة لبعض المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وكذا قرارات الاستفادة المسبقة لمجموعة من المستفيدين من محلات تجارية.