تخصيص 8 مليون م3 من المياه صبيحة عيد الأضحى

كشف صلاح الدين شريط المدير المركزي للزبائن والاتصال بالجزائرية للمياه، اليوم الأربعاء، أنه سيتم ملء الخزانات الخاصة عبر الوطن بالمياه. وتخزين قرابة 8 مليون متر مكعب من المياه من أجل توزيعها صبيحة عيد الأضحى المبارك بداية من الساعة السادسة صباحاً.

وقال شريط، خلال ندوة صحفية تم تنظيمها حول تحضيراتها لعيد الأضحى المبارك. أنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات الاستباقية تحسبا لهذه المناسبة الدينية. تبعا لتوجيهات وزير الري الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتحسين ظروف تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. أين سيتم ضمان التشغيل المستمر 24 ساعة للآبار ومحطات معالجة المياه، بالإضافة كذلك إلى الملء التدريجي لجميع الخزانات للتوزيع بطاقة تخزين تقدر بـ 7.98 مليون متر مكعب مع إصلاح جميع التسربات بهدف إسترجاع المياه الضائعة وتحسين مردودية الشبكات.

كما أشار ذات المتحدث، أنه سيتم تقسيم شبكات التوزيع وحشد شاحنات لتوزيع المياه عبر الأحياء. مضيفا أنه تم تخصيص فرق تدخل للمناوبة تعمل بنظام 8/3 وتعمل على مدار 24/24 ساعة خلال أيام العيد وتخصيص فرق صيانة متنقلة للتدخلات الطارئة. كما تم على المستوى المركزي تنصيب خلية متابعة ويقظة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوحدات عبر الوطن لمتابعة وضعية التموين ومعالجة الإنشغالات وضمان سيرعة التدخل.

وبخصوص طاقة انتاج الجزائرية المياه، أكد المدير المركزي للزبائن والاتصال بالجزائرية للمياه، أنها تقدر بـ 6 ملايين متر مكعب.

وفي سياق حديثه، أكد ذات المتحدث أنه تم إعداد خطة وطنية وتحديد النقاط الحساسة والاحياء ذات الاولوية. بالإضافة إلى تجنيد 550 شاحنة محملة بمختلف الصهاريج من أجل التدخل في الأحياء خاصة للعائلات القاطنة في الطوابق العليا والتي تقوم بنحر أضاحيها في الشارع من أجل تنظيفه ومساعدة المواطنين.

