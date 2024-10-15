تخصيص 800 تذكرة لـ”الشناوة” في مواجهة اتحاد خنشلة

أعلنت إدارة اتحاد خنشلة، اليوم الثلاثاء، تخصيص 800 تذكرة لأنصار مولودية الجزائر.

تحسبا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين، في إطار الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة، هذا الجمعة، بملعب حمام عمار، على الساعة الرابعة.

وحسب بيان ” السيسكاوة”، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فإن عملية بيع حصة التذاكر المخصصة لأنصار المولودية، ستنطلق صبيحة الجمعة.

كما وجهت إدارة اتحاد خنشلة نداء للجمهور، بنبذ العـنف والتحلي بالروح الرياضـية بين الأنصـار الفريقين وإعطاء صـورة مشرفة عن الفريقين.