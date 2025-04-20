تخصيص 9 موانئ لاستقبال 500 ألف كبش روماني

كشف حميد بن ساعد الأمين العام لوزارة الفلاحة، أن الجزائر ستستورد 500 ألف رأس من الغنم من دولة رومانيا بداية من أمس السبت.

وأضاف الأمين العام في تصريح له عقب استقبال الباخرة الأولى المحملة بالكباش الرومانية الموجهة لعيد الأضحى المبارك والتي رست بميناء الجزائر. أن 500 ألف رأس من الغنم الروماني ستدخل الجزائر تباعا بداية من أمس السبت.

وأشار في سياق ذي صلة، إلى أن شحنات الأغنام ستتواصل على عدة موانئ. والبداية كانت بميناء العاصمة وسيتم تفريغ المواشي على 9 موانئ عبر الوطن. مضيفا أن الكباش المستوردة ستخضع للحجر الصحي في مواقع خصصت للتأكد من سلامة القطيع وحماية المستهلك. ليتم تحويلها إلى مراكز الراحة وتوزيعها على الولايات لتهئية الظروف ومناطق البيع.

من جهته، قال جمال الدين عبد الغني دريري الأمين العام لوزارة النقل. أنه قد تم تهيئة كل الموانئ من أجل استقبال المواشي باستثناء ارزيو فهو ميناء بترولي. مضيفا أن كل مدراء القطاع على دراية تامة بأهمية العملية حيث تم تجنيد وتسخير كل الظروف من أجل أريحية وسلاسة العملية.

للإشارة فقد رست ليلة السبت إلى الأحد أوّل باخرة بميناء الجزائر العاصمة محملة بـ15 ألف رأس غنم مستوردة من رومانيا. من طرف المجمع العمومي “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصبد البحري.

هذا وستصل ثاني باخرة الى ميناء العاصمة يوم الإثنين وهي تحمل اسم JERSEY، وستكون محملة بأزيد من 12 ألف رأس غنم.

كما تم صبيحة اليوم الأحد تفريغ الباخرة المحملة بالكباش الرومانية المستوردة تحسبا لعيد الأضحى المبارك. وتم نقلها من ميناء الجزائر عبر شاحنات عملاقة مخصصة نحو نقاط تجميعهم.

وقد تم نقل المواشي إلى الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” ببلدية بئر توتة. حيث ستخضع الكباش للإجراءات الصحية والرقابة البيطرية المعتمدة لضمان سلامتها قبل طرحها في الأسواق. وتحويلها في وقت لاحق إلى مراكز التوزيع.

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