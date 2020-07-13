تخصيص 93 مسكن وظيفي للأطباء الأخصائيين الراغبين العمل بمستشفيات معسكر

وافق الوزير الأول، عبد العزير جراد، على تخصيص 93 مسكن وظيفي لفائدة الأطباء الأخصائيين المعنيين والراغبين العمل في مستشفيات ولاية معسكر، حسبما أعلنه اليوم الاثنين والي معسكر

إجتمع والي معسكر، اليوم الاثنين، بمدراء المؤسسات الاستشفائية العمومية والجوارية.

وقدم الحضور للوالي ملخصا عن وضعية المؤسسات الاستشفائية والتكفل بالمصابين بفيروس كورونا.

وأكد الوالي على ضرورة تبليغه بالاحتياجات والوسائل الضرورية لضمان التكفل الاحسن للمرضى.

وأشار أنه سيتم وضع تحت تصرف المستشفيات المستقبلة لمرضى كوفيد كل الوسائل المادية والبشرية من أطباء وشبه طبيين، والتكفل بالنقائص والاحتياجات سواء على المستوى المحلي او المركزي.

وأفاد الوالي أنه سيتم وضع كل سيارات اسعاف البلديات تحت تصرف هذه المستشفيات.

و أخيرا قدم الوالي شكره و عرفانه للأطقم الطبية و الشبه الطبية و عمال الصحة على مجهوداتهم في محاربة وباء كوفيد 19 داعيا الله عز و جل ان يرفع عنا هذا الوباء .