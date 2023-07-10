تخصيص أكثر من 90 هكتار لإنجاز سـكنات وتجهيزات عمومية بولاية تيسمسيلت

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور مرسوم تنفيدي، يتضمن إلغاء تـصنيف قـطع أراض فلاحية مـوجـهـة لإنــجــاز سـكـنـات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت.

ووفقا لذات المرسوم التنفيدي قرر الحكومة تخصيص أكثر من 90 هكتارا من الأراضي لإنجاز سكنات ومنشآت عمومية في تيسمسيلت.

كما جاء في ذات المرسوم تخصيص أكثر من 13 هكتارا لإنجاز مستشفى 240 سريرا في مدينة تيسمسيلت. لإنجار مستشفى بقدرة 120 سريرا في ثنية الحد خصصت الحكومة قرابة 4 هكتارات لإنجاز.

اما بخصوص التعليم العالي بذات الولاية فيستفيد القطاع بهكتارين لإنجاز 110 سكنات غير قابلة للتنازل لفائدة القطاع بمدينة تيسمسيلت.

كما خصصت الحكومة 14 هكتار لإنجاز 1500 سكنا عموميا إيجاريا في تيسمسيلت وعماري وبرج بونعامة وأولاد بسام ولرجم. بالإضافة إلى مساحات أخرى لإنجاز مشاريع تنموية ومنشآت عمومية في بلديات خميستي والعيون وبلديات أخرى.