تخص 9 قطاعات.. جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية هذا الخميس

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، بعد غد الخميس، في جلسة عامة ستخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة.

أوضح بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن الأسئلة الشفوية تخص قطاعات: التربية الوطنية، الصحة، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الري، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. السياحة والصناعات التقليدية وكذا قطاع الاتصال.