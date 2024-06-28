تخطيط قذر.. أحزاب فرنسية متطرفة تحظر لمنع الحجاب وغلق المساجد

عاد الجدل حول ارتداء الحجاب في المجال العام إلى فرنسا. خاصة مع تقديم برنامج التجمع الوطني، للانتخابات التشريعية 2024. الذي كشف عن كل هواجسه: حقوق الأرض، وصول مزدوجي الجنسية إلى مواقع استراتيجية، الإبحار…

وعلى غرار ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2022، لا تزال مارين لوبان، النائبة عن منطقة با دو كاليه. ترغب في حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، كجزء من قانون عالمي “سيهاجم” الإسلام”.

ولم يتخلى حزب الجبهة الوطنية عن خطته لحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وفي أعقاب ذلك، أكدت مارين لوبان على سنها لقانون عالمي ضد “الخطر الهائل للإسلاميين”، إذا تم انتخابها.

متى وكيف؟

وبحسب النائب عن حزب التجمع الوطني، فإن هذا القانون سيتطلب “إصلاحًا دستوريًا”. ولن يتم تطبيقه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.

وهو ما أكده جوردان بارديلا من جهته، الذي أثار جدلا حادا بعد تصريحاته بشأن حقوق الأرض. والوصول إلى المواقع الاستراتيجية. خاصة بعد تقديم برنامج حزبه “التجمع الوطني” الأسبوع الماضي.

علاوة على ذلك، يؤكد المتحدث باسم حزب الجبهة الوطنية، في هذه الحالة، جوليان أودول، أن ارتداء الحجاب. سيتم حظره في فرنسا إذا وصل حزبه إلى السلطة.

وفي حديثه على موقع RMC، أكد النائب أن مارين لوبان وجوردان بارديلا “لديهما رغبة شرسة في محاربة الأيديولوجيات الإسلامية”.

وفي أعقاب ذلك، أوضح أن أولوية الجبهة الوطنية هي “إغلاق جميع دور العبادة. ولكن أيضًا طرد الملفات والأئمة الأجانب المتطرفين”.

في برنامج أبولين ماتان، يعتبر جوليان أودول الحجاب “رمزا سياسيا دينيا”.

ويواصل قائلاً: “لقد قدمنا ​​بالفعل مشروع قانون يذهب إلى أبعد بكثير من مشروع قانون عام 2004. بشأن الرموز الدينية الواضحة في الأماكن المدرسية”.