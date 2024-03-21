تخفيضات الأنترنت لعُمال التربية.. هذا الملف المطلوب

قامت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بإبرام اتفاقية مع مؤسسة اتصالات الجزائر، تضمنت تخفيضات تفضيلية في تسعيرة خدمة الإنترنت لفائدة مستخدمي قطاع التربية الوطنية دون استثناء.

وأوضحت وزارة التربية، عبر بيان لها، أنه يتعين على المستخدمين الراغبين في الاستفادة من التخفيضات في تسعيرة خدمة الانترنت حسب العرض الذي يناسبهم من بين العروض المبينة في الجدول المرفق التقدم إلى الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر مرفقين بالملف الآتي:

بالنسبة للاشتراك القديم، عليهم إحضار شهادة عمل، أما بالنسبة للإشتراك الجديد، فعليهم إحضار نسخة من البطاقة المهنية أو بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة عمل، وطلب خطي، ووثيقة تثبت عنوان الإقامة.

وتجدون في الوثيقة المرفقة، الجدول الذي يتضمن سرعة تدفق الانترنت ونوع الربط.