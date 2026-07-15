تخفيضات التأمين لقطاع التربية: هذه هي المواعيد .. الشروط والوثائق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها اليوم الأربعاء عن دخول الاتفاقية المبرمة مع شركات التأمين الوطنية حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء 21 جويلية الجاري.

وأفاد البيان أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتمكن مستخدمو القطاع ومتقاعدوه من الاستفادة من عروض تأمينية تفضيلية تشمل التأمين على السيارات، والتأمين متعدد الأخطار للسكن، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، إلى جانب خدمات تأمينية مرافقة

وذلك في إطار تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي قطاع التربية الوطنية ومتقاعديه. وتجسيدًا لالتزام وزارة التربية الوطنية بتوفير مزايا وخدمات نوعية لفائدة الأسرة التربوية.

وتشمل هذه الاتفاقية كلًّا من الشركة الوطنية للتأمين (SAA)، الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR)، والشركة الجزائرية للتأمينات (CAAT)،

وتتضمن الاتفاقية امتيازات معتبرة، أهمها:

تخفيض بنسبة 75 % على الضمانات الاختيارية للتأمين على السيارات لفائدة مستخدمي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية.

تخفيض بنسبة 60 % على الضمانات الاختيارية للتأمين على سيارة واحدة لفائدة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء لكل مستخدم.

تخفيض بنسبة 50 % على عقود التأمين متعدد الأخطار للسكن لفائدة مستخدمي ومتقاعدي القطاع.

ودعت وزارة التربية الوطنية جميع المعنيين إلى التقرب من أقرب وكالة تابعة لإحدى شركات التأمين الثلاث المتعاقدة، عبر كامل التراب الوطني، ابتداءً من يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، للاطلاع على تفاصيل العروض والاستفادة من الامتيازات التي تتيحها هذه الاتفاقية.

كما ذكّرت الوزارة بأن الاستفادة من هذه الامتيازات تستوجب تقديم الوثائق المثبتة للصفة، والمتمثلة في: شهادة عمل أو آخر كشف للراتب بالنسبة للمستخدمين؛ شهادة التقاعد بالنسبة للمتقاعدين؛ وشهادة عائلية بالنسبة للأزواج والأبناء المستفيدين.

وتؤكّد وزارة التربية الوطنية أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن مساعيها إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسرة التربوية. من خلال إتاحة خدمات تأمينية تفضيلية، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويحسّن جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي القطاع ومتقاعديه.