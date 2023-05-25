تخفيضات بـ 20% على الرحلات بين الجزائر وبلجيكا

أعلنت شركة الطيران البلجيكية TUIfly، في بيان لها عن تخفيض بـ20 بالمائة لأسعار رحلاتها نحو مختلف الوجهات بما فيها الجزائر.

وجاء في بيان الجوية البلجيكية، أنه للإستفادة من هذا الخصم على تذاكر TUIfly، يُطلب من المسافرين إجراء حجزهم قبل 31 ماي 2023 للرحلات حتى 30 جوان 2023، بالإضافة إلى إدخال الرمز “LM20JUN23” في الحقل “رمز الخصم” عند الحجز على موقع TUIfly.

وأشارت شركة الطيران البلجيكية، أن هذا التخفيض صالح في حدود التوفر. مضيفة أنها تحتفظ بالحق في سحب هذا العرض في أي وقت.

وللإشارة، فإن شركة TUIfly هي إحدى شركات الطيران التي تخدم العديد من المطارات الجزائرية انطلاقا من بلجيكا. ويتعلق الأمر بكل من مطارات بجاية وقسنطينة وتلمسان ووهران. بالإضافة إلى مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة من شارلروا وبروكسل.

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