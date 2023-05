تخفيضات بـ 30% على الرحلات بين الجزائر وتونس

يفضل العديد من المواطنين الجزائريين قضاء عطلة الصيف في دولة تونس الشقيقة، حيث يختار البعض منهم رحلات النقل البري فيما يختار البعض الآخر رحلات النقل الجوي .

وحسب مانقلته إذاعة “موزاييك” التونسية، عن مصادر وصفتها بـ”الرسمية، فقد تنقل 563053 جزائريا خلال الرباعي الأول من عام 2023 إلى تونس.

أطلقت شركة خطوط الطيران الجديد التونسية Nouvelair عروضا ترويجية لرحلاتها الجوية نحو مختلف الوجهات .

وحسب بيان شركة Nouvelair، فإن هذه العروض تتمثل في تخفيضات تصل إلى 30٪ على العديد من الرحلات بما فيها تلك التي تربط بين تونس والجزائر.

كما أوضحت Nouvelair أن العرض خاص بتذاكر الرحلات “ذهاب/إياب” والمقتناة خلال الفترة من 18 إلى 31 ماي 2023.

ويخص هذا العرض أيضا الرحلات المجدولة بين 18 ماي و 18 جوان 2023.

— Nouvelair (@NouvelairTN) May 17, 2023