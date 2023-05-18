تخفيضات بـ 30% على الرحلات بين الجزائر وتونس

يفضل العديد من المواطنين الجزائريين قضاء عطلة الصيف في دولة تونس الشقيقة، حيث يختار البعض منهم رحلات النقل البري فيما يختار البعض الآخر رحلات النقل الجوي .

وحسب مانقلته إذاعة “موزاييك” التونسية، عن مصادر وصفتها بـ”الرسمية، فقد تنقل 563053 جزائريا خلال الرباعي الأول من عام 2023 إلى تونس.

تخفيضات تصل إلى 30٪ على رحلات إلى الجزائر

أطلقت شركة خطوط الطيران الجديد التونسية Nouvelair عروضا ترويجية لرحلاتها الجوية نحو مختلف الوجهات .

وحسب بيان شركة Nouvelair، فإن هذه العروض تتمثل في تخفيضات تصل إلى 30٪ على العديد من الرحلات بما فيها تلك التي تربط بين تونس والجزائر.

كما أوضحت Nouvelair أن العرض خاص بتذاكر الرحلات “ذهاب/إياب” والمقتناة خلال الفترة من 18 إلى 31 ماي 2023.

ويخص هذا العرض أيضا الرحلات المجدولة بين 18 ماي و 18 جوان 2023.

🌎 FLY ME TO THE WORLD 🌎

Notre promo Fly me to the World vous offre des réductions allant jusqu’à 30% sur le prix hors taxes des billets aller-retour.*

🌻 Dates d’achat : Du 18 au 31 mai 2023

🌻 Dates de voyage : Du 18 mai au 18 juin 2023

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#BeThere pic.twitter.com/vzKnYIPHac — Nouvelair (@NouvelairTN) May 17, 2023

وللإشارة، تبيع Nouvelair في هذه الفترة تذاكر الطيران الخاصة بها، المغادرة من الجزائر العاصمة إلى تونس، من 91 أورو.

ويتعلق الأمر بالرحلات المقررة في 4 و 6 و 8 جوان 2023. كما يتم عرض أخرى بسعر 103 أورو ليوم 11 و 15 جوان .

مطار الجزائر: تحويل رحلات Nouvelair إلى المحطة الغربية

وكانت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، قد أصدرت بيانا بشأن رحلات شركة خطوط الطيران الجديد التونسية Nouvelair.

ووفقا لبيان مطار الجزائر، فإن رحلات شركة Nouvelair، تم تحويلها من المحطة 1 إلى المحطة الغربية.

وذلك ابتداء من الثلاثاء 02 ماي 2023، حيث ستحط جميع رحلات Nouvelair بالمحطة الغربية لمطار هواري بومدين الدولي بدلا من المحطة 1.