تخفيضات بـ50 ٪ على الإيواء للمرضى للعلاج بالحمامات المعدنية.. قريبا!»

كشفت مصادر مسؤولة من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناص».

عن وجود اتفاقية بين وزارتي العمل والسياحة، تسمح بالتكفل بإيواء المرضى خلال العلاج.

في الحمامات المعدنية تصل إلى 50 من المئة.

مع رفع نسبة التأمين عن العلاج بالحمامات المعدنية إلى أكثر من 90 من المئة.

وأكدت مصادر موثوقة من صندوق «الكناص» لـ$، أمس، أن الاتفاقية التي تناقش حاليا على مستوى وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، والتي ستسمح بالتكفل بإيواء المرضى المؤمنين لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المصابين بأمراض مزمنة.

والمؤمن لهم اجتماعيا البالغين 75 سنة فما فوق، وأيضا فئة المؤمن لهم اجتماعيا المستفيدين.

من امتيازات الضمان الاجتماعي «المتقاعدين، المستفيدين من منح العجز، المستفيدين من الريوع».

عندما تكون نسبة العجز الجزئي الدائم تفوق أوتساوي نسبة 50 من المئة،والمؤمنين لهم اجتماعيا الناشطين أو التابعين لإحدى الفئات الخاصة.

الذين يقصدون الحمامات المعدنية للعلاج، من خلال تخفيض سعر الإيواء أمام هذه الفئة إلى أكثر من 50 من المئة.

في المستقبل القريب، بعد أن كان المرضى يدفعون سعر الإيواء دون الاستفادة من أية تخفيضات.

في وقت تعرف أسعار الإيواء بالحمامات ارتفاعا كبيرا -حسب نفس المصدر-.

وأضاف ذات المصدر، أن وزارة السياحة طالبت -ضمن الاتفاقية التي هي بصدد المناقشة-، وزارة العمل وصندوق «الكناص».

بضرورة رفع نسبة التأمين عن العلاج بالحمامات المعدنية إلى أكثر من 90 ٪.

باعتبار أن نسبة 80٪ من العلاج ضئيلة أمام هذه الفئة.

من جهة أخرى،أعلنت مصادر مسؤولة من وزارة السياحة والصناعات التقليدية عن دخول 5 مركبات حموية معدنية على مستوى ثلاث ولايات.

خلال سنة 2020 حيّز الاستغلال، حيث تتسلم وزارة السياحة، بداية من السداسي الأول من سنة 2020.

محطتين للحمامات بالشارف في ولاية الجلفة، ومحطتين للحمامات المعدنية بولاية ڤالمة، ومحطة واحدة للحمامات المعدنية في بوحنيفية ولاية معسكر.

هذا، وأكد المتحدث أنه تم تسجيل 100 منبع حموي، منها 70 غير مستغل، و30 تستغل بطريقة تقليدية.

كما أن هناك حوالي 27 محطة حموية مسيرة من طرف القطاع العام، ومركز معالجة بمياه البحر.

كما أن الوزارة أطلقت حوالي 38 مشروعا لإنجاز حمام معدني خلال 2018.

فيما دخلت 3 مركبات حموية حيّز الاستغلال خلال 2019، مشيرا إلى أن دخول هذه المشاريع قيد الاستغلال.

من شأنها أن تطبع التنافسية بين المركبات الحموية، وتساهم في خفض الأسعار.

وقال المصدر ذاته إن مديرية الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، استقبلت خلال سنة 2018 حوالي 500 ألف مريض.

يعالج بالمياه المعدنية، فيما تستقبل الحمامات المعدنية والحموية ما يقارب 3 ملايين زائر يوميا