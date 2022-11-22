قناة النهار تخفيضات بين 50 و80 بالمئة على السيارات اقل من 3 سنوات بقلم النهار أونلاين نشر في 22 نوفمبر 2022 - 22:17 شارك غرِّد أرسل 498 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xZXwx الجزائر اقرأ أيضا ترندينغ: إشاعة إعتناق دروغبا للإسلام تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتمثال ساديو ماني يثير الجدل قناة النهار 08 نوفمبر البيض: قصر بوسمغون.. وجهة سياحية بإمتياز لمحبي المعالم الأثرية والتاريخية قناة النهار 21 نوفمبر صريح جدا: "أقلّهن مهرا أكثرهن بركة".. هذا هو مهر العروس في الشلف قناة النهار 19 نوفمبر السفير الفرنسي: الشركات الفرنسية في الجزائر ساهمت في التنمية الإقتصاديو وخلقت مناصب شغل قناة النهار 10 نوفمبر طالع هابط: العجب في تبسة.. مواطن يشتكي الحڨرة بسبب إستغلال الاراضي قناة النهار 13 نوفمبر بنايات بمحاذات الوديان.. خطر يهدد السكان مع سقوط الأمطار قناة النهار 05 نوفمبر الفنان سولكينغ يتوج بجائزة nrj musique awards بأغنية sauvemente قناة النهار 19 نوفمبر عبداوي: كل نجاحات الجزائر تزعج العديد من الدوائر الخارجية قناة النهار 06 نوفمبر نشرية خاصة تساقط أمطار رعدية معتبرة في المناطق .. التفاصيل قناة النهار 04 نوفمبر طالع هابط: في الجلفة لي يخدم مرحبا بيه ولي مايخدمش مرحبا بيه .. واش راهو صاري في بلادي قناة النهار 17 نوفمبر