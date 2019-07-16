تخفيضات تصل إلى 350 دينار على رحلات قطار «كوراديا»

مع ضمان خدمات الإفطار والإطعام في مختلف الخطوط

إدخال ثلاثة خطوط قطار «كوراديا» جديدة بين الجزائر، بجاية ـ الجزائر ـ قسنطينة وقسنطينة ـ تڤرت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تخفيضات على خطوط «كوراديا» الجزائر، ابتداء من أمس الإثنين الموافق لـ15 جويلية 2019.

حيث وصلت هذه التخفيضات إلى 350 دينار جزائري على بعض الرحلات،مع الإبقاء على مختلف الخدمات.

وكشف مصطفى أمين زيتوني، المكلف بمراقبة الجودة على مستوى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن الخطوط المعنية بالتخفيضات.

هي كل من خط وهران بشار، الجزائر وهران،الجزائر بجاية، الجزائر قسنطينة، قسنطينة تڤرت، وكشف ذات المسؤول أن الرحلة بين الجزائر ووهران على متن قطار «كوراديا»

درجة أولى قد حددت بـ1700 دينار بعدما كانت 2000 دينار، أما الدرجة الثانية فقد أصبحت بـ1350 دينار بعدما كانت 1700 دينار.

أما بخصوص الخط الرابط بين وهران وبشار، فقد حدد سعر الرحلة بـ2235 دينار درجة أولى، بعدما كان 2700 دينار.

أما الدرجة الثانية فقد تم تحديدها بـ1655 دينار بعدما كان 2220 دينار جزائري.

أما الخطوط الرابطة بين الجزائر وبجاية، فقد تم تحويل الخط من خط قطار قديم «ديزل» إلى خط قطار «كوراديا»جديد.

حيث تم تحديد سعر التذكرة درجة أولى 1050 دينار جزائري، أما الدرجة الثانية فقد حدد سعرها بـ770 دينار جزائري.

أما الجزائر باتنة فقد تم تحديد سعره بـ1670 بالنسبة للدرجة الأولى و الدرجة الثانية بـ1235 دينار جزائري. أما فيما يخص خط قسنطينة تڤرت.

فقد حدد السعر بـ 1615 دينار درجة أولى و1190 دينار درجة ثانية، مع ضمان خدمات الإفطار والإطعام.

وتجدر الإشارة إلى أن الخط الرابط بين الجزائر وهران تم تغييره إلى الساعة الثانية.