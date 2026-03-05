تخفيضات تصل إلى 40 بالمائة على البطاقات الشهرية للتنقل عبر القطار

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تقديم تخفيضات وإمتيازات خلال التنقلات بالبطاقة الخضراء. تصل إلى 30% على البطاقة الخضراء الأسبوعية. و40% للبطاقة الخضراء الشهرية، الفصلية 03 أشهر، السداسية “06 أشهر” والسنوية.

وأضافت المؤسسة، أن البطاقات الخضراء صالحة على متن القطارات المكهربة، عبر شبكة ضواحي مدينة الجزائر العاصمة. كما أن البطاقة الخضراء تمنح على مستوى المحطة، و تمكنكم من الصعود مباشرة الى القطار، وتفادي طابور شراء التذاكر. وتعطي الحق في حرية التنقل عبر المسارات المشار إليها.

وأضافت المؤسسة، أنه يمكن دفع مستحقات البطاقات الخضراء السنوية عبر 03 أقساط متتالية. وثمن البطاقة متغير حسب مسافة الرحلة. ويتكون ملف البطاقة من صورة شمسية، ونسخة من بطاقة التعريف.