تخفيضات تصل إلى 40 ٪ في أسعار تذاكر الجوية الجزائرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن إطلاق عروض ترويجية جديدة لرحلاتها نحو العديد من الدول.

وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن هذه العروض الترويجية تخص أعضاء برنامج الولاء “Air Algérie plus”.

ودعت الشركة الوطنية للنقل الجوي، أعضاء برنامج الولاء “Air Algérie plus” للإستفادة من تخفيضات على التذاكر “مكافأة” لكل عملية شراء قبل 5 مارس 2023 في الدرجة الاقتصادية. وذلك لكل رحلة قبل 25 مارس 2023 على الشبكة الدولية و الداخلية.

تخفيض 15٪ على الرحلات الداخلية

وسيستفيد هؤلاء الأعضاء في برنامج الولاء Air Algérie Plus من تخفيض بنسبة 15٪ على الشبكة الوطنية للشركة:

جانت: 11،000 بدلاً من 18،000

تمنراست: 11000 بدلاً من 18000

عنابة: 5400 بدلا من 6500

وهران: 5400 بدلا من 6500

خصم 30٪ على الرحلات الدولية

وأشارت الخطوط الجوية الجزائرية إلى أن التخفيضات وصلت إلى 30٪ للرحلات الدولية خارج برشلونة، جدة والمدينة المنورة.

باريس: 18900 بدلاً من 27000

ليون: 13160 بدلا من 18800

مرسيليا: 13160 بدلا من 18800

نيس: 13160 بدلاً من 18800

فرانكفورت: 18900 بدلاً من 27000

روما: 13160 بدلاً من 18800

ميلان: 13160 بدلا من 18800

لشبونة: 13160 بدلا من 18800

جنيف: 13160 بدلاً من 18800

تونس: 8400 بدلاً من 12000

الدوحة: 54600 بدلاً من 78000

أما بالنسبة لوجهة مونتريال في كندا ، أعلنت الجوية الجزائرية عن تخفيض بنسبة 40٪ على تذاكر “المكافأة”، رحلة ذهابًا وإيابًا في 54000 بدلاً من 90.000 .