تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة على تأمين السيارات للأساتذة الجامعيين

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين، أنه سيتم إبرام إتفاقية مع الشركة الوطنية للتأمينات “CAAT”. على مستوى التراب الوطني.

وأضافت التنسيقية في بيان لها، أن الإتفاقية ستنص على تأمين السيارات بـ 50 بالمائة تخفيض وتأمين العقارات 30 بالمائة تخفيض.

وأشارت التنسيقية، إلى أنه سيستفيد من هذه الإتفاقية كل الأساتذة المنخرطين في نقابة السناباب. شريطة تقديم بطاقة إنخراط للسنة الجارية مؤشر عليها من طرف الأمانة الولائية أو الفرع النقابي.