تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة على 17 رحلة دولية.. وهذه هي الأسعار الجديدة 

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم عن تخفيضات إستثنائية اخاصة بشهر رمضان الكريم تصل إلى 50%.

وأوضحت الجوىة الجزائرية في بيانها عبر صفحتها على الفيسبوك ان التخفيضات تتعلق بالمحجوزة المحجوزة بين 29 جانفي و13 أفريل لرحلات من 10 مارس إلى 13 افريل 2024.

وبتعبق الامر بهذه الرحلات:

من دبي إلى الجزائر إبتداء من 1650 درهم إماراتي.

من الدوحة إلى الجزائر إبتداء من 1275 ريال قطري.

من إيطاليا إلى الجزائر إبتداء من 179 يورو.

من فرنسا إلى الجزائر إبتداء من 151 يورو.

من جنيف إلى الجزائر إبتداء من 197 فرنك سويسري .

من لشبونة إلى الجزائر إبتداء من 177 يورو.

من لندن إلى الجزائر إبتداء من 213 جنيه إسترليني.

من تونس إلى الجزائر إبتداء من 484 دينار تونسي .

من فرانكفورت إلى الجزائر إبتداء من 232 يورو.

من بيروت إلى الجزائر إبتداء من 396 دولار أمريكي.

من روسيا إلى الجزائر إبتداء من 298 يورو.

من القاهرة إلى الجزائر إبتداء من 7582 جنيه مصري.

من عَمان إلى الجزائر إبتداء من 271 دينار أردني.

من إسطنبول إلى الجزائر إبتداء من 291 دولار أمريكي.

من إسبانيا إلى الجزائر إبتداء من 153 يورو .

من بروكسل إلى الجزائر إبتداء من 218 يورو .

من مونتريال إلى الجزائر إبتداء من 721 دولار كندي.