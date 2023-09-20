تخفيضات تصل إلى 50 % مع بطاقة “ساهلة” للتنقل عبر القطارات وحافلات إيتوزا
بقلم ع.ع
أكدت الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، اليوم الأربعاء، أن بطاقة الاشتراك “ساهلة sahla . الموحدة للتنقل عبر القطار وحافلات “ايتوزا”، تسمح للمسافرين بالإستفادة من تخفيضات تصل إلى 50 %.
وأوضحت الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، أن بطاقة “ساهلة ” ذات إشتراك موحدة قطار – حافلة. أين تتيح للمسافرين التنقل عبر القطارات وحافلات إيتوزا بكل حرية.
كما أشار المصدر نفسه، أن مستعمل بطاقة ساهلة يستفيد من تخفيضات تصل الى – 50 % من ثمن التذاكر وعدد الرحلات غير محدود، وهي متوفرة على مستوى المحطات.
وبخصوص سعر الإشتراك فقد حددته الشركة ب، 2500 دج للشهلر، وبامكان المسافرين التنقل أيام العطل والعطلة الأسبوعية مجاني.
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