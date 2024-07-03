تخفيضات تصل إلى 62٪ لجميع الوجهات الدولية.. طيران الطاسيلي تطلق عرض “الجزائر”

أطلقت طيران الطاسيلي عرض “الجزائر”، تخفيضات استثنائية تصل إلى 62٪ لمدة 62 يومًا على جميع الوجهات الدولية. لعرض سارٍ المفعول خلال الفترة الممتدة من 5 جويلية إلى 7 سبتمبر 2024.

وتقضي الاستفادة من التخفيضات باحتساب سعر التذكرة على جميع الوجهات الدولية. انطلاقا من سعر 13,600 دينار جزائري فقط لرحلة ذهاب من الجزائر إلى فرنسا و94 يورو من فرنسا إلى الجزائر. على أن يكون سعر تذكرة الدرجة الأولى انطلاقا من 49,000 دينار جزائري فقط. لرحلة ذهاب من الجزائر إلى فرنسا و438 يورو (EUR) من فرنسا إلى الجزائر.

للتذكير طيران الطاسيلي شركة فرعية لمجمع سوناطراك بصفة 100%. متخصصة في نقل محترفي القطاع النفطي وشبه النفطي، والنقل المنتظم الداخلي والدولي، منذ مارس 2013.