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تخفيضات تصل لـ30 % على رحلات شركة Aigle Azur لمحامي العاصمة

أخبار الجزائر
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تخفيضات تصل لـ30 % على رحلات شركة Aigle Azur لمحامي العاصمة
بقلم موسى.ب

أمضت منظمة المحامين لناحية الجزائر، وشركة الطيران “Aigle Azur”، اتفاقية لتخفيض تكاليف رحلاتها بنسبة 30 من المائة، للمحامين وأفراد عائلاتهم.

وتشمل الإتفاقية من خلال أفراد العائلة هما (الزوج والأبناء)، حيث سيتم التخفيض 30 من المائة للدرجة الإقتصادية، و15 من المائة،

لدرجة الأعمال، مع الإعفاء من غرامات تغيير ميعاد الرحلات، وتعد الإتفاقية سارية المفعول إلى غاية شهر ماي 2020.

ويشترط للإستفادة من هذه الإتفاقية، تقديم البطاقة المهنية بالنسبة للمحامي، ووثائق إثبات القرابة بالنسبة لأفراد عائلته،

حيث يشترط إظهار المحامي أو أحد أفراد عائلته لهذه الوثائق، عند شراء التذكرة للإستفادة من التخفيضات بوكالات الشركة.


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