تخفيضات جمركية تصل إلى 80 بالمائة لمستوردي هذه السيارات

كشف المدير العام بالجمارك الجزائرية، المكلف بالتنظيم والإجراءات الجمركية عادل حابسة، أنه سيتم تطبيق جباية تفضيلية تصل إلى 80 بالمائة من مجموع الرسوم الجمركية.

كما أشار عادل حابسة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه وبشأن ملف إستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات، إلى تطبيق جباية تفضيلية لمستوردي السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية. حيث سيستفيدون من تخفيضات تصل إلى 80 بالمائة من مجموع الرسوم والحقوق الجمركية المدفوعة. مضيفا أن الدخول الفعلي لدخول السيارات لأقل من 3 سنوات مرتبط بصدور النص التنظيمي.

وأكد حابسة، على أهمية دخول النظام المعلوماتي الجديد لإدارة الجمارك قيد التنفيذ. ولفت إلى أنّ الأمر يتعلق بنظام متكامل يتضمن 3 عناصر. مركز بيانات جاهز. ربط الاتصالات بالألياف البصرية والساتل. بالإضافة كذلك إلى البرمجيات التي جرى الشروع في تجاربها مؤخرا.

كما شدّد حابسة، على أنّ النظام المعلوماتي المستحدث. سيجنب المواطنين من التنقل لإنجاز اجراءات الجمركة. مؤكدا أنّ هذا النظام سيكون عمليا بصورة تدريجية حال إنتهاء التجارب.

في سياق متصل، أشار حابسة إلى أنّ الجمارك الجزائرية تعتبر المتعامل الاقتصادي شريكا. لذا تحرص على تسهيل الاجراءات الجمركية وفق نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد. بالإضافة كذلك إلى أنّ الجمارك تساهم في خلق مناخ عمل مستقر وشفاف.

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