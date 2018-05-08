«تخفيضات في أسعار الفنادق بـ50 ٪ خلال موسم الاصطياف»

قال إنه تم إحصاء 931 ألف منصب عمل حقيقي في القطاع.. وزير السياحة:

شركات أجنبية لتسيير خدمات الفنادق بالشراكة مع القطاع العمومي»

تعليمات بتحسين الخدمات وتكوين أكثر من 3 آلاف مستخدم

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، عن تخفيضات على مستوى جميع الفنادق تصل إلى 50 من المئة، مؤكدا أنه سيتم تكوين 3 آلاف و200 مستخدم لتحسين الخدمات الفندقية المتدنية وربط شراكة مع شركات الأجنبية عالمية لتسيير الفنادق.

وأوضح بن مسعود خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، أنه سيتم الاستعانة بخبراء أجانب لتكوين المستخدمين، وذلك بهدف تحسين خدمة الاستقبال والخدمات الفندقية.

وقال الوزير إنه تم توجيه تعليمات إلى جميع الفنادق العمومية تؤكد على تخفيض أسعار الغرف إلى 50 من المئة، وذلك تحضيرا إلى الموسم الاصطياف واستقطاب أكبر عدد من السياح المحليين، مشيرا إلى أنه إضافة إلى ذلك، سيتم تكوين 3 آلاف و200 مستخدم بهدف تحسين عملية الخدمات التي تعاني منها معظم الفنادق.

كما أكد الوزير أن الوزارة تحضر لتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية من أجل إشراكها في تسيير الفنادق العمومية بهدف تحسين المستوى والرفع من الخدمات التي تقدمها، مؤكدا أن الخدمات رديئة مقارنة بالإمكانيات والأموال التي تضخ في الفنادق.

وبخصوص توجه عدد كبير من السياح الجزائريين إلى دول الجوار، على غرار تونس والمغرب، لقضاء موسم الاصطياف، أرجع بن مسعود ذلك إلى ضبط التوازنات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، مما أدى إلى ضمان الدولة طبقة متوسطة قادرة على العيش وعلى السفر إلى دول أخرى، وهو شيء إيجابي.

وأضاف ذات المتحدث أن الوزارة أحصت 931 ألف منصب عمل حقيقي متعلق بالصناعات التقليدية وقطاع السياحة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسات وطنية من أجل دراسة مخطط عمل يصل إلى سنة 2030.

كما وجه، عبد القادر بن مسعود، نداء إلى القنصليات الجزائرية التي تقع على عاتقها مسؤولية الترويج للسياحة الجزائرية في الخارج، مشيرا إلى أن القنصليات تلعب دورا كبيرا في ذلك.