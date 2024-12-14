تخفيضات في أسعار النقل نحو الخارج لفائدة المرضى المؤمّنين اجتماعيا ومرافقيهم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لصالح مؤتمني الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الذين يحتاجون إلى العلاج بالخارج ومرافقيهم.

وحسب بيان للشركة، فإنها تلتزم بتخفيض بنسبة 30 بالمائة، على تذاكر السفر لصالح مؤتمني الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الذين يحتاجون إلى العلاج بالخارج ومرافقيهم.

وكذا تقديم أولوية التسجيل في قوائم الانتظار عند امتلاء الرحلات لضمان نقل المرضى المحولين.

وإنشاء وحدة خاصة داخل مقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لتسهيل تبادل المعلومات. ومعالجة الطلبات المتعلقة بخدمات الشركة مثل الحجوزات وإصدار التذاكر وتقديم المعلومات وغيرها.

وتبرز هذه الإتفاقية الرؤية المشتركة بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في تعزيز التعاون المستدام.

كما تجسد البعد المواطناتي للخطوط الجوية الجزائرية والقائم على الإسهام في مجالها بمساعدة كافة الفئات.