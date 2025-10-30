تخفيضات في أسعار تذاكر رحلات القطارات

أعلنت مؤسسة النقل بالسكك الحديدية sntf، عن تخفيضات هامة بالسفر في مجموعات على متن القطارات.

ودعت مؤسسة النقل بالسكك الحديدية، المسافرين على متن القطارات من الاستفادة من تخفيضات في أسعار تذاكر المجموعات العادية. والتي تخص تذكرة جماعية بتخفيض 30 بالمائة لكل مجموعة مكونة من 10 أشخاص على الأقل على مسافة 300 كلم ذهاب/ اياب .

و يدفع الأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 12 عامًا نصف سعر التذكرة.

أما المجموعات الرياضية، فتتعلق بالأشخاص المتنقلون في اطار الأحداث الرياضية ، يحصلون على تذكرة جماعية في كل الدرجات. وبتخفيضات 30 بالمائة للمجموعات المكونة من 10 أشخاص على الأقل أو التي دفعت مقابل هذا العدد. 40 بالمائة للمجموعات المكونة من 31 شخص على الأقل أو التي دفعت مقابل هذا العدد. 50 بالمائة للمجموعات المكونة من 61 شخص على الأقل أو التي دفعت مقابل هذا العدد. ويدفع الأطفال ما بين 4-12 سنة نصف السعر.

أما المخيمات الصيفية :تذكرة جماعية ذهاب/ اياب ، أكثر من 10 أشخاص. السن أقل من 21 سنة. تخفيض بـ 50 % على اسعار التذاكر .

ويدفع الأطفال ما بين 4- 12 سنة نصف السعر .

وبخصوص التسعيرة الخاصة بالأطفال فإنه يتم نقل الأطفال ما دون الأربع سنوات مجانا بدون مقعد.

و يدفع الأطفال ما بين 4 - 12 سنة نصف ثمن التذكرة، ولهم الحق في الحصول على مقعد.