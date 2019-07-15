تخفيضات في أسعار رحلات قطار “كوراديا” خلال الصيف !

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن عرضها الخاص بموسم الصيف 2019.

وكشفت الشركة، عن تخفيض في أسعار الرحلات على جميع الوجهات عبر قطار “كوراديا” الجزائر.

وحسب ما أفاد به بيان الشركة، فإن التخفيض سيكون ساري المفعول بداية من اليوم الإثنين 15 جويلية 2019.

هذا ودعت الشركة زبائنها للاقتراب من مكاتب الاستقبال والمحطات للحصول على المزيد من المعلومات، كما وضعت تحت تصرفهم موقعها الالكتروني.

وجاءت بعض الأسعار ، رحلة كوراديا من الجزائر -وهران، الدرجة الأولى 1700 دج والدرجة الثانية 1350 دج