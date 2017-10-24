تخفيضات في البطاقات الشهرية الموحدة للميترو والترامواي

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر المستغلة لمترو وترامواي الجزائر عن تخفيضات وإشتراكات شهرية جديدة.

ووضعت المؤسسة تخفيضات جديدة لفائدة الشباب والكبار في البطاقات الشهرية الموحدة بين خطي الميترو والترامواي.

وتمت تحديد قيمة الإشتراك الشهري العادي للميترو والترامواي بـ 2200 دينار مع رحلات غير محدودة طيلة مدة الإشتراك.

في حين يتم دفع 1200 بالنسبة للمشتركين الكبار فوق الـ 60 سنة للترامواي والميترو لمدة شهر كامل ورحلات غير محدودة.

وبالنسبة للشباب الذين يبلغون أقل من 25 سنة فسعر إشتراكهم بين الترامواي والميترو هو 1500 شهريا.

كما يمكن إعادة تجديد هذه الإشتراكات عن طريق بطاقات التعبئة الشهرية المشتركة على مستوى شبكتي الميترو والترامواي.