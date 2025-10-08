تخفيضات في الحقوق الجمركية لتجار “الكابة”

بموجب قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه، من طرف مجلس الوزراء هذا الأسبوع، سيؤهل للاستفادة من القانون الأساسي. للمقاول الذاتي المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر.

وتخضع عمليات الاستيراد المنجزة من طرف المقاول الذاتي الذي يمارس نشاط الاستيراد المصغر للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5%. وتعفى من تسديد الرسم على القيمة المضافة والأتاوى الجمركية وباقي الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، بما فيها مساهمة التضامن والرسم. الإضافي المؤقت الوقائي. إذ تتم الجمركة وفق تصريح مبسط لدى الجمارك.

كما يخضع المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر عند كل عملية استيراد للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل محرر محدد بـ %0,5% يحسب على أساس القيمة الجمركية، مضافا إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي بنسبة 30%،

يتم تسديد مبلغ الضريبة لدى مصالح الجمارك عند طرح للاستهلاك البضائع المستوردة.