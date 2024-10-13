تخفيضات متفاوتة في أتاوة المستثمرات الفلاحة الجديدة

سيستفيد أصحاب المستثمرات الفلاحية الجديدة وتربية المواشي من تخفيضات في معدل الأتاوات السنوية المفروضة.

وقد قرر تطبيق نفس معدلات التخفيضات التي تطبق حاليا، لتشمل مبلغ الأتاوات السنوية المستحقة مقابل منح عقود الامتياز المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية وتربية المواشي الجديدة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي حددت معدلاتها بـ90 من المائة خلال مرحلة الاستصلاح لفترة أقصاها خمس سنوات، 50 من المائة خلال مرحلة الاستغلال لثلاث سنوات الدينار، الرمزي للهكتار خلال فترة تمتد من عشرة إلى 15 سنة ثم يرتفع بعد هذه المدة إلى خمسين من أتاوة أملاك الدولة لفائدة المستثمرات الجديدة الموجودة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.