تخفيضات مغرية.. الجوية الجزائرية تطلق عروضا استثنائية على رحلاتها الدولية

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عروض ترويجية استثنائية على رحلاتها الدولية بمناسبة Black Friday.

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، قالت الجوية الجزائرية:”حضروا نفسكم لتجربة BLACK FRIDAY لا تنسى.. استفيدوا من العروض الاستثنائية للخطوط الجوية الجزائرية وانطلقوا إلى وجهتكم المفضلة. لا تفوتوا هذه الفرصة، احجزوا تذاكركم الآن!”

أوضحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن العروض تخص الرحلات الدولية، بما فيها تلك من وإلى فرنسا.

وأشارت الشركة الوطنية للنقل الجوي أن العروض صالحة من 23 إلى 26 نوفمبر 2023 للسفر إلى غاية 30 مارس 2024.

العروض تشمل هذه الوجهات

وفي إطار عرض Black Friday، قدمت Air Algérie رحلات جوية تبدأ من 152 أورو شاملة الضريبة لرحلة ذهابا وإيابا من مرسيليا إلى الجزائر، وبسعر 22600 دج شامل الضريبة من الجزائر إلى فرنسا.

كما قدمت الجوية الجزائرية أيضا رحلة على خط روما-الجزائر بسعر 197 أورو شامل الضريبة، وبسعر 26.660 دج شامل الضريبة من الجزائر إلى العاصمة الإيطالية.

وعرضت الجوية الجزائرية دائما في إطار عرض Black Friday رحلة على خط الجزائر-تونس بسعر 25.120 دج شامل الضريبة، وبسعر 485 دينارا تونسيا شاملا الضريبة من تونس إلى الجزائر.