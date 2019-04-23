تخفيضات من 10 إلى 100 بالمائة على هذه المواد المستوردة

قررت وزارة التجارة تخفيض قيمة الرسم الوقائي الإضافي على البعض المنتجات المستوردة حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

حيث تم تخفيض الرسم الإضافي الوقائي على إستيراد الإسمنت ويشمل الإسمنت المائي بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى “كلنكر”.

وإن كان ملونا بعدما كان الرسم الإضافي الوقائي يقدر بـ 200 بالمائة إنخفض إلى 100 بالمائة.

ويخص إسمنت أبيض، إسمنت أبيض وإن كان ملونا إصطناعا، إسمنت بورتلاند رمادي، إسمنت آخر بورتلاند.

بالإضافة إلى إسمنت مائي سريع التماسك، إسمنت البناء، إسمنت الخبث، وإسمنت الأفران.

كما قررت وزارة التجارة تخفيض قيمة الرسم الإضافي الوقائي بـ 20 بالمائة على آلات وأجهزة لجني وحصد ودرس المحاصيل الزراعية.

بما فيها مكابس القش والعلف، قاصات عشب أو حشائش، آلات لتنظيف أو فرز البيض أو الفواكه وغيرها من الآلات ذاتية الدفع .

حيث حددت القيمة بـ 100 بالمائة بعدما كانت 120 بالمائة.

بالإضافة إلى تخفيض الرسم الوقائي الإضافي بـ 10 بالمائة على المناشف، وواقيات صحية، حفاظات وبطانات الحفاظات، وفوط مبطنة للأطفال.

وأصناف مماثلة من جميع المواد، حفاظات الأطفال، فوط “مناشف” وواقيات صحية، حفاظات الأطفال، فوط ومناشف.

بالإضافة إلى واقيات صحية، وغيرها باستثناء حفاظات وحفاظات سراويل قصيرة للبالغين.

حيث قدرت قيمة الرسم الوقائي الإضافي بـ 40 بالمائة بعدما كانت 50 بالمائة.