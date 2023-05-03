تخفيضات إستثنائية في أسعار الرحلات الدولية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم في بيان لها عن تخفيضات إستثنائية في أسعار تذاكر الرحلات الدولية.

وأوضحت الجوية الجزائرية أن تخفيضات استثنائية في أسعار تذاكر الرحلات الدولية مست الرحلات بين الجزائر، تونس، بروكسل، الدوحة، وروما.

وجاءت اسعار التخفيضات كمايلي: الجوية الجزائرية: رحلة الجزائر – باريس بداية من 25 ألف و 500 دج بينما رحلة الجزائر – مونبوليه بداية من 22 ألف و 500 دج . في حين رحلة الجزائر مارسيليا بداية من 21 ألف و 500 دج.

وجاءت أسعر الرحلات بالعملة الاوربية الأورو :رحلات باريس – الجزائر سيكون بداية من 174 أورو. بينما رحلات ليون – الجزائر بداية من 164 أورو. أما رحلات مارسيليا _ الجزائر بداية من 154 أورو.

اما بخصوص الرحلات نحو تونس فسيكون سعر التذاكر كمايلي: الجزائر – تونس بداية من 26 ألف دينار جزائري.

في حين رحلات الجزائر – لشبونة السعر بداية من 29 ألف دينار جزائري.

أما رحلات الجزائر – بروكسل بداية من 40 ألف دينار جزائري.

بينما رحلات الجزائر – الدوحة بداية من 60 ألف دينار جزائري.

و رحلات الجزائر – روما بداية من 36 ألف دينار جزائري.

وذكرت الجوية الجزائرية أن هذه التخفيضات صالحة للتذاكر المقتناة قبل 31 ماي. كما تخص ذاكر رحلات ماقبل 28 أكتوبر 2023.