تخفيض أسعار المحروقات في تونس للمرة الثالثة

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم التونسية، اليوم الإثنين، بأنه تقرر التخفيض في أسعار بعض المواد البترولية للشهر الثالث على التوالي.

وأكد بيان الوزارة بأن قرار التخفيض الذي أقرّته اللجنة الفنية المكلفة بضبط أسعار منتوجات النفط الجاهزة، يبدأ سريانها ابتداءً من منتصف ليلة غد الثلاثاء 9 جوان الجاري.

وقد تمّ تخفيض سعر البنزين الخالي من الرصاص بثلاثين مليما، ليصبح سعره 1975 مليم للتر، كما خفّض سعر “الغازوال” بلا كبريت بـ 25 مليما و”الغازوال” العادي بـ 20 مليما ليصبح سعره 1510 مليم للتر.

وأشار البيان إلى أن باقي أسعار المواد البترولية أو الغازية الأخرى الجاهزة أو المستوردة لن يطرأ عليها أي تغيير.