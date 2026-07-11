تخفيض الإنتاج بمحطة تحلية مياه البحر فوكة 1 لهذه الأسباب

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، أنه سيتم تسجيل خفض بسيط ومؤقت ومتحكم فيه في إنتاج محطة تحلية مياه البحر فوكة 1، يقدر 16 بالمائة.

وحسب بيان للشركة يأتي هذا التخفيض في إطار تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية السنوي المبرمج، والمتعلق بعملية الغسل الكيميائي لوحدات التحلية.

وأكد الشركة أنه ستجرى هذه العملية خلال الفترة الممتدة من الأحد 12 جويلية 2026 إلى غاية الثلاثاء 14 جويلية 2026، لمدة 48 ساعة.

وسيتم ذلك وفق برنامج تم إعداده مسبقًا وبالتنسيق الكامل مع الجزائرية للمياه، بما يضمن استمرارية الخدمة وتأمين التزويد بالمياه.

وأضاف البيان أنه وخلال هذه الفترة، ستواصل محطة فوكة 1 نشاطها الإنتاجي بصفة عادية، مع إنتاج 100 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.ي بانخفاض مؤقت يقدر 20 ألف متر مكعب يوميًا مقارنة بقدرتها الإنتاجية الإجمالية البالغة 120 ألف متر مكعب يوميًا.