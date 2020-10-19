تخفيض الدعم على السكر والزيت بـ150 مليار.. و3100 مليار لدعم أسعار الحليب

قررت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2021، تحديد مبلغ دعم مادة الحليب بـ 3100 لدعم أسعار الحليب.

وحسب ما جاء في مشروع قانون المالية 2021، سيتم تجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحليب بمبلغ 31,47 مليار دينار.

كما قررت الحكومة تخفيض الميزانية الموجهة لدعم استقرار أسعار السكر والزيت بـ1.5 مليار دينار، أي 150 مليار سنتيم سنويا.

كما سيتم تجديد المساهمة المقدمة للديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC) بمبلغ 164,26 مليار دينار.

وسيتكفل التدخل الاجتماعي للدولة، بتعويض سعر مياه وحدات تحلية مياه البحر بمبلغ 55,65 مليار دينار في 2021.

وتشمل المخصصات الموجهة لوكالة التطوير الاجتماعي بمبلغ 61,2 مليار دينار، جهاز أشغال المرافق العامة ذات اليد العاملة الكثيفة.

وهذا عن طريق التكفل بالمستفيدين من علاوات الجزافية للتضامن، وتوظيف الوحدات الجوارية و تغطية 142 مشروع للتنمية المحلية.

كما سيتم إدراج مبلغ إجمالي قدره 45,25 مليار دينار لتغطية مخططات التوظيف المختلفة (DAIS-TUP HIMO و DAIP).

وتخصيص 15 مليار دينار لعلاوات الخاصة بالتضامن لفائدة التلاميذ المحتاجين، وتخصيص6,54 مليار دينار لتغطية مجانية الكتب المدرسية التلاميذ المحتاجين.

كما سيتم تغطية العلاوات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100%.

والتي تنتقل من 4000 دينار إلى 10000 دينار في الشهر لفائدة 264000 مستفيد بمبلغ إجمالي قدره 32,65 مليار دينار.

ويقدر الاحتياطي المجمع الذي يسمح بتغطية النفقات غير المتوقعة لسنة 2021 330,10 مليار دينار.