تخفيض الرسم على جواز السفر الممنوح للقصر إلى 3 الاف دينار

أقترحت لجنة المالية بالبرلمان تعديلات على قانون المالية لسنة 2020 والذي يخص المادة 135 مكرر والمتعلقة بمنح جوازات سفر للقصر والطلبة من أفراد الجالية المقيمة بالخارج.

وحسب نسخة التعديلات التي تم اقرارها على القانون، فقد تم تخفيض قيمة الرسم الطابع على جواز السفر إلى القصر إلى 3 ألاف دينار جزائر بعدما كان محددا بـ6 ألاف دينار.

ونصت التعديلات إلى أن جواز السفر الممنوح للقصر لا تتجاوز مدته الخمس سنوات إذ لا يمكن أن تحدد نفس قيمة الرسم بـ6 ألاف دينار على غرار ذلك الممنوح للبالغين والذي تتجاوز مدته 10 سنوات.