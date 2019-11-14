تخفيض الرسم على جواز السفر للطلبة من أبناء الجالية والقصر لـ3 ألاف دينار

وافق نواب البرلمان على التعديل رقم 20 في قانون المالية الذي يخص تعديل المادة 35 مكررو الخاصة بتخفيض الرسم على جواز السفر للقصر و الطلبة بالخارج.

وجاء قرار إعادة اتصويت بعدما تم رفض هذا التعديل خلال التصويت الأاول تبعه احتجاج بسب تقارب عدد الرافضين و عدد القابلين.

وينص التعديل على تخفيض الرسم على جواز السفر من 6 الاف إلى 3 الاف دينار بالنسبة للقصر و الطلبة من ابناء الجالية.

وحسب ما نصت عليه المادة المعدلة فإنه سيتم تمويل هذه العملية من رفع حق الخروج من التراب الوطني إلى عبر المراكز الحدودية إلى 1000 دينار جزائري