تخفيض السرعة وتخصيص رواق وحيد.. إعادة فتح منحدر الجباحية بالبويرة قريبا

كشف محمد الخالدي، المدير العام للجزائرية للطرق السيارة، بأنه تم إطلاق أشغال الصيانة رية على مستوى عدد من مقاطع الطريق السيار.

وأضاف خالدي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن أن الأشغال جارية بكل من برج بوعريريح و البويرة. رغم بعض التأخر المسجل في هذا المجال من قبل شركات وطنية.

كما كشف المدير العام للجزائرية للطرق السيارة، أن منحدر الجباحية بولاية البويرة. المعروف بكثرة حوادث المرور و الذي يمتد على مسافة 04 كيلومترات. سيتم إعادة فتحه في الأيام القادمة أمام الشاحنات بعد انتهاء أعمال الصيانة به. مع تخصيص رواق وحيد للشاحنات الكبرى وتحديد السرعة القصوى بـ 60 كلم في الساعة.

من جهة أخرى، كشف خالدي، عن إطلاق مناقصة وطنية من أجل البدء في صيانة عدد من مقاطع الطريق السيار بكل من عين الدفلى و البليدة و صولا إلى برج بوعريريج. حيث أعلن عن وجود أكثر من 22 محطة و مركزللصيانة على طول الطريق السيار.