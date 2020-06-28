تخفيض المدة الإستشفائية للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام

قدم وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم خلال إجتماع مجلس الوزراء شرح حول الوضعية الصحية بالبلاد.

وأوضح بن بوزيد ان الوزارة إعتمدت إسترتيجية جديدة منذ 10 جوان الجاري، بتخفيض مدة استشفاء المرضى إلى 5 أيام، وتحديد الحالات الواجب استشفاؤها.

وكمرحلة ثانية الإعتماد على المتابعة الطبية خارج المستشفى للحالات غير المصحوبة بأعراض مرضية، وحسب درجة تعقدها وخطورتها.

كما أشار الوزير أن هذه الاستراتيجية سمحت بإضافة أكثر من 3 آلاف سرير منذ بداية جوان، ليصبح عددها الإجمالي 13395 سرير.

مع رفع القدرات والوسائل العلاجية، بتوفير المزيد من أجهزة الكشف والوقاية.

وكشف الوزير أنه يجري اقتناء 252 ألف طقم للتشخيص بتقنية PCR، وجهازين للكشف بذات التقنية بسعة ألفي اختبار للجهاز الواحد في اليوم.

وخلال إجتماع مجلس الوزراء إقترح بن بوزيد تكثيف الحملات التحسيسية للوقاية على أن تكون مصحوبة بعقوبات أشد ضد المخالفين.

في حين تبقي الوزارة على كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها إمكانية إعادة فرض حجر صحي جزئي لمنع العدوى يضيف الوزير.