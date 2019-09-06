تخفيض بـ 20 % على تذاكر الجوية الجزائرية لفائدة المتضررين من توقف رحلات “ايغل أزور”

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تخفيض بـ 20 % على تذاكر الجوية الجزائرية لفائدة المتضررين من توقف رحلات “ايغل أزور”
بقلم محمد سعداوي

أقرّت الجوية الجزائرية تخفيضات بنسبة 20 بالمائة على التذاكر بين الجزائر وفرنسا لفائدة المتضررين من توقيف رحلات ايغل أزو.

وقالت الجوية الجزائرية في بيان نشرته على صفحتها بفايسبوك، أن التخفيضات حددّت 20 بالمائة دون احتساب الرسوم.
وتخص التخفيضات حسب ذات البيان، تذاكر الرحلات من الجزائر نحو فرنسا أو العكس.
وقالت الجوية الجزائرية أن التخفيضات صالحة للمتضررين من إلغاء رحلات ايغل أزور ويملكون تذاكر لا تزال سارية المفعول.
وأضافت أن هذه التخفيضات تخص الرحلات المبرمجة لغاية 20 سبتمبر في حدود المقاعد المتاحة.

الجوية الجزائرية

الجوية الجزائرية


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