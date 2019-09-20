تخفيض تسعيرة التذاكر نحو الجنوب بـ 50 بالمائة مع بدء موسم السياحة

أكد وزير السياحة عبد القادر بن مسعود في إطار التحضير لموسم السياحة الصحراوية أن كل الجهود تبذل لتخفيض تسعيرة التذاكر.

وجاء هذا خلال إشرافه على لقاء تحضيري لموسم السياحة الصحراوية حيث قال أن هناك مساعي لتخفيض تذكرة النقل الجوي.

وقال الوزير أن تخفيض التذاكر من خلال توقيع إتفاقيات شراكة مع شركتي الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طاسيلي للطيران لفائدة السياح.

وتقدر نسبة تخفيض تذكرة السفر نحو الجنوب ب50 بالمائة تشجيعا للسياحة الصحراوية.

كما شدد الوزيرعلى ضرورة تنويع النشاطات السياحية وفتح مسالك جديدة بالجنوب تحضيرا لموسم السياحة الصحراوية بتنسيق وتكثيف الجهود بين الفاعلين.

وأشار إلى ضرورة تنويع النشاط السياحي من خلال إحياء المهرجانات الأعياد الدينية الثقافية وتنظيم نشاطات رياضية.

وسينطلق موسم السياحة الصحراوية من ولاية غرداية بداية من الفاتح من أكتوبر والذي يدوم إلى غاية 30 أفريل 2020.