تخفيض تكاليف الربط بالإنترنت لمنتسبي قطاع التربية

وقعت اليوم وزارة التربية الوطنية على إتفاقيتين مع مؤسسة إتصالات الجزائر لصالح للمؤسسات التعليمية ولمنتسبي القطاع.

وتهدف الإتفاقيتين إلى تخفيض تكاليف الربط بالإنترنت للمؤسسات التعليمية ولمنتسبي القطاع.

كما تستفيد من خلالهما المؤسسات التعليمية من تخفيضات في التعريفات المتعلقة بخدمة الربط بالأنترنت المطبقة من طرف اتصالات الجزائر.

بالإضافة إلى إمتيازات أخرى ستمنح لذات المؤسسات على غرار استفادتها من عنوان IP ثابت و بريد الكتروني مؤسساتي.

وجاء مراسيم التوقيع على هامش افتتاح أشغال ملتقى وطني حول “التقييم المرحلي للتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية.

وأكد بلعابد بالمناسبة بخصوص عملية رقمنة قطاع التربية، قال بلعابد إن التقييم المرحلي للتحول الرقمي يتم عبر إشراك جميع الفاعلين من شركاء ونقابات وأولياء تلاميذ، من أجل تقييم ما تم إنجازه والنظر في كيفية تحسينه وتصويبه.

وأضاف الوزير لقد “قمنا اليوم بإعلان ما تبقى لنا من عمليات الواجب رقمنتها قبل شهر جوان لنص إلى الكل الرقمي”.

وإعتبر بلعابد أن “الرقمنة في قطاع التربية هدأت النفوس وأعطت لكل ذي حق حقه وسمحت بالعمل وسط شفافية تامة”.